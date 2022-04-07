Названа схема возврата денег с Asos и Airbnb

Союз потребителей России предложил британскому интернет-магазину Asos способ вернуть деньги россиянам, которые ранее оплатили одежду и обувь, но так и не получили их от продавца. Аналогичную схему возврата средств они намерены предложить американскому сервису сдачи жилья в аренду Airbnb. Об этом сказано в письме Союза от 5 апреля, с которым ознакомились «Известия».

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Интернет-магазин Asos был в начале марта объявил о прекращении доставки товаров в Россию. В тоже время платежные системы Visa и Mastercard отказались от работы с отечественными банками вне России. В результате деньги российских покупателей за уже заказанный товар так и остались за рубежом.

В сообщении говорится, что Союз потребителей получил жалобы от более сотни покупателей, сделавших на сайте иностранной компании более 200 заказов почти на 1,4 миллиона рублей.

При этом в организации отметили, что потребители уже обратились в интернет-магазин с просьбой вернуть средства. Люди указали полные банковские реквизиты для международных переводов. Заявления составлены на русском и английских языках и направлены в интернет-магазин Asos. По такой же схеме покупатели планируют вернуть деньги и с Airbnb.