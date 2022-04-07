Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
2 часа назад

Названа схема возврата денег с Asos и Airbnb

Мослента

Союз потребителей России предложил британскому интернет-магазину Asos способ вернуть деньги россиянам, которые ранее оплатили одежду и обувь, но так и не получили их от продавца. Аналогичную схему возврата средств они намерены предложить американскому сервису сдачи жилья в аренду Airbnb. Об этом сказано в письме Союза от 5 апреля, с которым ознакомились «Известия».

Названа схема возврата денег с Asos и Airbnb
Фото: ReutersReuters

Интернет-магазин Asos был в начале марта объявил о прекращении доставки товаров в Россию. В тоже время платежные системы Visa и Mastercard отказались от работы с отечественными банками вне России. В результате деньги российских покупателей за уже заказанный товар так и остались за рубежом.

В сообщении говорится, что Союз потребителей получил жалобы от более сотни покупателей, сделавших на сайте иностранной компании более 200 заказов почти на 1,4 миллиона рублей.

При этом в организации отметили, что потребители уже обратились в интернет-магазин с просьбой вернуть средства. Люди указали полные банковские реквизиты для международных переводов. Заявления составлены на русском и английских языках и направлены в интернет-магазин Asos. По такой же схеме покупатели планируют вернуть деньги и с Airbnb.

Ранее о последнем дне работы сети, который пришелся на 3 марта, рассказали сотрудники закрывшихся в России магазинов IKEA. Одна из них сравнила работу в IKEA в наши дни со школьными каникулами.

Личный счет,Visa,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители