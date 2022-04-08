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25 минут назад

Эксперт: падение курса доллара снизит цены на продукты

Лера Букина

В связи со снижением курса доллара импортеры уже начали понижать цены. В любом случае рассчитывать на резкое и значительное снижение не следует, пока не будут распроданы товары, закупленные поставщиками в период ажиотажного спроса, заявил «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов.

Эксперт: падение курса доллара снизит цены на продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению главного экономиста агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, в текущей волне инфляции курс рубля по отношению к доллару является главным фактором роста цен на узкие товарные группы. В частности, речь идет о лекарствах, продуктах, импортных компонентах для производств.

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«Уже пошли сообщения о снижении цен на ряд товаров, которые взлетели в феврале–марте, поэтому можно ожидать, что эта тенденция продолжится», — подчеркнул эксперт.

При этом расходы на логистику для импортеров сильно возросли – это закладывается в цену продукции, отметили в банке «Санкт-Петербург». Снижение цен не исключено, однако вряд ли оно будет пропорционально сокращению стоимости в соответствии, считаю там.

В ПСБ прогнозируют, что в апреле–мае стоимость доллара упадет до 60–65 рублей в том случае, если ЦБ не изменит действующие ограничения на операции с валютой. Однако главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов обратил внимание на то, что чрезмерное укрепление курса невыгодно экспортерам и бюджету. Он полагает, что правительство начнет снимать валютные ограничения.

По мере оживления импорта и ослабления ограничений курс доллара будет демонстрировать рост. В «Фридом Финанс» подъем в диапазон 80–100 заложили в консервативном сценарии. В «Открытие Инвестиции» ожидают ослабление поддержки со стороны экспорта энергоносителей и металлов. Там полагают, что рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 за доллар.

Накануне, 7 апреля, курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с 11 февраля, а курс евро — ниже 81 рубля. К 18:00 показатели достигли 75,6 и 81,6 соответственно. 24 февраля Россия начала спецоперацию России на Украине. Курсы валют резко отреагировали на данное событие. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей.

Личный счет,Антон Табах,Эксперт РА,Универ Капитал,Банк "Санкт-Петербург",Совкомбанк,Московская биржа,
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