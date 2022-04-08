Речь идет о доме в подмосковной деревне Переделки, через дорогу от знаменитого поселка писателей Переделкино. Площадь двух объединенных участков резиденции, как выяснили авторы материала, составляет 1,56 гектара: на территории, в частности, расположена основная жилая постройка (2,7 тысячи квадратных метров), гостевой дом (736 квадратных метров), дом охраны (585) и гараж (374).

Как рассказал газете человек, имеющий отношение к заказам на строительные работы в особняке Чубайса, в основном здании находится более 20 комнат, бассейн и большой домашний кинотеатр с дорогой техникой. Кроме того, по его словам, двухэтажные хозяйский и гостевой дом располагают подвальными помещениями. Источник также сообщил, что гараж представляет собой огромный бокс, который способен вместить по меньшей мере десять легковых авто бизнес-класса.