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50 минут назад

Россиянам списали долгов почти на два миллиарда рублей

Lenta.ru

Число россиян-банкротов превысило полмиллиона (537 тысяч человек) к 1 апреля 2022 года, говорится на сайте «Федресурса».

Россиянам списали долгов почти на два миллиарда рублей
Фото: ТАССТАСС

Россияне активно пользуются судебным и внесудебным способами личного банкротства для списания долгов. В первом квартале суды признали банкротами 54 190 граждан, что на 33,6 процента больше аналогичного периода 2021 года. Однако темпы роста числа банкротств снизились.

В основном россияне начинают процедуру судебного банкротства по собственной инициативе (94,9 процента). При этом доля граждан, чьи заявления были отклонены, упала с 54 до 45 процентов. Общий размер задолженности россиян, сумевших добиться начала внесудебного банкротства, составил 2,68 миллиарда рублей. Всего россиянам списали почти два миллиарда (1,72 миллиарда) рублей долгов.

В марте правительство России задумалось о введении полного моратория на внешние банкротства юридических и физических лиц в рамках судебной процедуры.

По закону компании, на которые распространится действие моратория, не смогут выплачивать дивиденды или иными образами распределять прибыль. Но они при желании способны самостоятельно инициировать процедуру банкротства.

Личный счет,Правительство РФ,
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