Россиянам списали долгов почти на два миллиарда рублей

Число россиян-банкротов превысило полмиллиона (537 тысяч человек) к 1 апреля 2022 года, говорится на сайте «Федресурса».

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Россияне активно пользуются судебным и внесудебным способами личного банкротства для списания долгов. В первом квартале суды признали банкротами 54 190 граждан, что на 33,6 процента больше аналогичного периода 2021 года. Однако темпы роста числа банкротств снизились.

В основном россияне начинают процедуру судебного банкротства по собственной инициативе (94,9 процента). При этом доля граждан, чьи заявления были отклонены, упала с 54 до 45 процентов. Общий размер задолженности россиян, сумевших добиться начала внесудебного банкротства, составил 2,68 миллиарда рублей. Всего россиянам списали почти два миллиарда (1,72 миллиарда) рублей долгов.

В марте правительство России задумалось о введении полного моратория на внешние банкротства юридических и физических лиц в рамках судебной процедуры.