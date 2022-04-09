Российские банки  пересмотрят ставки по ипотеке и вкладам

Пресс-службы крупных российских банков заявили, что, после решения Центробанка РФ понизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых, кредитные организации собираются пересмотреть ставки по различным кредитам, вкладам и ипотечным программам. Об этом пишет «Прайм».

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«ВТБ намерен в ближайшее время принять решение о снижении ставок по потребкредитам, чтобы наши заемщики смогли планировать свои финансовые расходы на более выгодных условиях», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, ВТБ планирует «улучшить условия по своим ипотечным программам. Решение о новом уровне ставок по жилищным кредитам будет принято в ближайшее время, ставки будут ниже 20%».

В свою очередь, банк «Хоум кредит» намеревается провести тщательный анализ «конкурентной среды и будет устанавливать ставки по своим кредитным и сберегательным продуктам на основе всесторонней оценки ее динамики».

Аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский отметил, что «снижение ключевой ставки стало монетарным ответом Банка России на изменение баланса инфляционных рисков и рисков экономической рецессии… В этой ситуации регулятор пошел на снижение ключевой ставки, которая является отправной точкой стоимости денег».