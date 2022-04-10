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1 час назад

Россиянам рассказали, как получить пенсию по наследству

Майк Габриелян

В России родственники могут получить право на пенсию умершего пожилого человека в виде наследства. Об этом рассказала адвокат группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова, передает «Прайм».

Россиянам рассказали, как получить пенсию по наследству
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, начисленные суммы страховой пенсии, не полученные в связи со смертью пенсионера, выплачиваются нетрудоспособным членам его семьи. При этом необходимо, чтобы они проживали совместно на день смерти.

Родственники должны обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ за получением данных сумм в течение шести месяцев со дня смерти.

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Накопительная часть пенсии наследуется, если наследодатель умер до назначения ему пенсии.

«Если при жизни наследодателя ему была произведена хоть одна выплата, наследование не состоится», - уточнила Рыжкова.

Ранее аналитики рассказали, когда ждать прибавку работающим пенсионерам.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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