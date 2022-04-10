Россиянам дали советы по вкладам и кредитам

«Снижение ставок началось уже в последней декаде марта, сейчас оно стало общим, потому что Центральный банк недавно снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов, соответственно, стоимость денег упадет и для кредитов, и для депозитов. Более того, Центральный банк пообещал, что вполне возможно в конце апреля будет еще одно снижение ставки, то есть доходность вкладов пойдет вниз. Если кто-то еще не воспользовался ситуацией, когда можно было под очень высокий процент даже в топовых банках разместить свои денежные средства, лучше сделать это сейчас», — пояснил он.