Дачников предупредили о штрафах до 20 тысяч рублей

В период пандемии коронавируса в России наблюдался всплеск интереса к загородным участкам: многие начали рассматривать дачи как место для организации подсобного хозяйства. Но выращивать на участках можно не все, а за содержание животных на даче могут оштрафовать, сообщает «Парламентская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечает издание, участки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) и в деревне могут относиться к разным категориям земель, имеющим различные виды разрешенного использования (ВРИ). Так, для выращивания «борщевого набора» хватит и шести соток в СНТ, но для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) с содержанием кур и коз нужны другие земли.

Животноводство возможно в личном подсобном хозяйстве, на участке с жилым домом. Если строительство дома не предусмотрено, то земля должна иметь ВРИ «ведение ЛПХ на полевых участках». На участках ЛПХ разрешается разводить пчел, держать корову, свинью или лошадь. Но построить ферму можно только при образовании крестьянско-фермерского хозяйства.

На садовом участке содержать животных, как правило, нельзя, предупреждает издание. Исключение — если для конкретного СНТ указан такой дополнительный вид разрешенной деятельности. Но такое встречается крайне редко. Штраф за незаконное разведение кур или коз составляет 0,5-1 процента от кадастровой стоимости участка, а если она не определена, то 10-20 тысяч рублей.