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1 час назад

Россиян предупредили о подводных камнях оформления карт зарубежных банков

Елена Прошина

При оформлении банковской картой в иностранных банках необходимо учитывать риски другой юрисдикции и возможность мошенничества. Об этом рассказал адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов в беседе с агентством «Прайм», сообщает РИА Новости.

Раскрыты подводные камни при оформлении карт зарубежных банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, россияне не застрахованы от изменения позиции национального банковского регулятора или непосредственно банка к счетам и средствам граждан РФ. Он напомнил, что за рубежом контролирующие органы России не имеют юрисдикции, поэтому россиянам придется самостоятельно разбираться с возникшими проблемами.

Эксперт пояснил, что в настоящее время зарубежные банки зарабатывают на новых клиентах, но могут оказаться не готовы защищать их интересы в ущерб своему бизнесу в случае введения новых антироссийских санкций.

Кроме того, Сухов предостерег граждан РФ от мошенников, которые могут воспользоваться ситуацией.

Ранее советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России советник Иван Соловьев рассказал, что мошенники используют новую схему для незаконного обогащения, пользуясь спросом на продукцию ряда западных брендов, которые заявили об уходе с российского рынка. Злоумышленники дистанционно выманивают деньги россиян, размещая фейковые объявления о продаже той или иной вещи.

Личный счет,Иван Соловьев,
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