По его словам, пользователи, открывая счет в другой стране, не застрахованы от изменения позиции национального банковского регулятора или самого банка в такой стране к счетам и средствам россиян. Адвокат указал на то, что контролирующие органы России, в числе которых ЦБ, Роспотребнадзор, ФАС, не имеют юрисдикции за рубежом, в этой связи решать различного рода потенциальные разногласия будет необходимо по законам других стран.