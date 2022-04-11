Россияне могут столкнуться с рисками при оформлении карт зарубежных банков. Об этом заявил агентству «Прайм» адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов.
По его словам, пользователи, открывая счет в другой стране, не застрахованы от изменения позиции национального банковского регулятора или самого банка в такой стране к счетам и средствам россиян. Адвокат указал на то, что контролирующие органы России, в числе которых ЦБ, Роспотребнадзор, ФАС, не имеют юрисдикции за рубежом, в этой связи решать различного рода потенциальные разногласия будет необходимо по законам других стран.
«Сейчас такие банки зарабатывают на новых клиентах, но при возникновении законодательных ограничений или потенциальных рисков из-за санкций, насколько они будут готовы защищать их интересы в ущерб основному бизнесу или местным вкладчикам?» — указал Сухов.
Также россиян предупредили о злоумышленниках, которые могут попытаться воспользоваться ситуацией.
«Стресс и неопределенность играют на руку мошенникам, которые будут использовать данную ситуацию, так же как ранее это было с желающими заработать на росте курса криптовалют», — подчеркнул Сухов.
Ранее эксперт Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что мошенники используют социально-экономическую ситуацию в стране в своих целях и придумывают новые варианты обмана, в частности используют схемы с открытием счетов в иностранных банках и курсами по обучению заработку.