Эксперты предрекли падение цен на ряд товаров

В магазинах начало наблюдаться постепенное снижение цен после падения курса доллара и евро. На этой неделе число товаров, на которые магазины перепишут ценники, должно расшириться. Life разбирался, каких товаров это коснется и как сильно они подешевеют.

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С пиковых цен в начале марта стоимость ряда товаров в магазинах бытовой техники упала на 15–20%, напомнил специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Николай Вавилов.

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«В условиях жестких санкций и только-только начинающего работу параллельного импорта наценка в те же 15–20% к стоимости от середины февраля на данный момент представляется вполне нормальной. Если снижение цен и будет, то небольшим, в пределах 5–7%», — полагает он.

Также эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на продовольствие. Вавилов указал на то, что от макроэкономики и валютного рынка стоимость стала мало зависеть. По его словам, цены постепенно переходят под контроль власти.

«С учетом прогнозов по урожаю, который предвидится очень хорошим, особенно с учетом многочисленных субсидий и льготных кредитов для аграриев, цены на еду действительно начнут снижаться. Но, опять-таки, причина этого будет не в укреплении рубля», — подчеркнул эксперт.

В настоящее время главным врагом розничных цен является мировая инфляция и инфляционный разгон в России до 20%, заявил директор по внешним связям компании BitRiver экономист Андрей Лобода. Ситуация успешно контролируется Банком России, в этой связи вероятность того, что страна сможет сохранить экономический на рост на фоне финансовой стабильности, очень высока, отметил он.

«Вероятно, крупные сети на фоне хорошего самочувствия рубля возобновят привлекательные рекламные кампании с посылом о снижении цен. В первую очередь это будет касаться произведенной в России продукции», — заявил Лобода.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев призвал не ждать снижения цен на широкий ассортимент товаров. Цены могут упасть лишь на узкие товарные группы, считает он.

Сейчас уже упала стоимость тех товаров, которые до этого резко подорожали. Речь идет, в частности, о видеокартах. Некоторые модели стали дешевле вдвое. Автомобили на вторичном рынке также упали в цене – на 20-40%. Подешевел и бензин, хотя и не столь существенно. Стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала на 4–6%.

По мнению экономистов, в дальнейшем цены снизятся на такие популярные товары, как сахар. Крупные поставщики алкогольной продукции уже сообщили, что снизят цены на 10–15%.