Россиянам дали совет на случай отказа в предоставлении кредитных каникул

В России уже больше месяца действует программа кредитных каникул, предусматривающая возможность для граждан получить отсрочку и до полугода не вносить платежи по своим кредитным обязательствам. Однако банки не торопятся оформлять предусмотренную законом отсрочку и отказывают примерно в половине случаев всех обращений под разными предлогами. Life выяснил, что делать в случае отказа в предоставлении кредитных каникул.

Напомним, что действие программы распространяется на ипотеку, потребительские кредиты, автокредиты и долги по кредитным картам.

Кандидат экономических наук Олег Абелев одобряет программу кредитных каникул, однако считает, что ее необходимо доработать.

«Даже если не принимать во внимание ограничения, предусмотренные по размеру кредита, то очевидно, что совершенно не годится система учета реальных доходов. Ведь у многих россиян «белая» часть зарплаты составляет не более половины от той, что им реально платит работодатель. И если неофициальную часть «срезали», то вот парадокс — исполнять кредитные обязательства заёмщик не может, но и под условия программы он не подходит», - отметил он.

При этом интернет-издание указывает на наличие других решений проблемы с кредитной задолженностью, в частности, на реструктуризацию и рефинансирование. В первом случае кредитор предлагает уменьшить сумму месячного платежа, но увеличивает срок кредита, во втором - выдается новый кредит, которым производится погашение уже существующих обязательств.

Как отмечается, прежде всего, в случае отказа банка при соответствии всем критериям правительственной программы россиянам следует обратиться с жалобой в Центробанк. Для этой задачи предусмотрели специальную онлайн-форму. Однако все же целесообразно до подачи заявления на предоставление кредитных каникул провести предварительную консультацию с банком на предмет возможности предоставления такого вида отсрочки. Для этого будет необходимо заранее подготовить справку по форме 2-НДФЛ и любые другие документы, подтверждающие снижение дохода. Представитель кредитного учреждения в ходе переговоров может предложить свой вариант для погашения долга в сложной ситуации. В таком случае следует уяснить, связано ли его предложение с невозможностью предоставления кредитных каникул. Соглашаться на предложенный вариант кредитором стоит, поскольку это позволит снизить риск затягивания решения вопроса, попадания в просрочку и, как следствие, возможных штрафных начислений.