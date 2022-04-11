Россиян предостерегли от покупки доллара и евро

«Всех интересует вопрос, когда и по какой цене можно будет купить доллары. Я думаю, что торопиться с этим не нужно. Есть у нас еще неделька до поступления платежей от европейцев за газ и там уже можно присматриваться к покупке доллара и евро», — добавил Дроздов.