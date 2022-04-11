Россиян предостерегли от покупки доллара и евро

Россиянам не стоит торопиться с покупкой доллара и евро, иностранную валюту лучше приобретать частями. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил аналитик Сергей Дроздов.
«Всех интересует вопрос, когда и по какой цене можно будет купить доллары. Я думаю, что торопиться с этим не нужно. Есть у нас еще неделька до поступления платежей от европейцев за газ и там уже можно присматриваться к покупке доллара и евро», — добавил Дроздов.
По его словам, на данный момент в России спрос на доллар меньше, чем предложение, поэтому и его курс находится на соответствующих отметках.
«Может ли он быть по 65? В теории может, но правильно покупать иностранную валюту частями. Поэтому в районе 70 можно попробовать купить первую часть. Но нужно учесть, что дадут снять только десять тысяч долларов и то не очень скоро. В целом доллар и евро никуда не денутся, это по-прежнему неплохой инструмент сохранения своих денег», — добавил Дроздов.
11 апреля курс доллара на открытии Мосбиржи составил 81,99 рубль, евро — 87,87 рублей. За первый день возобновленных торгов валюты прибавили 7,65% и 6,25%.