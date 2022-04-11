Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
40 минут назад

В апреле пенсионерам зачислят 2 тысячи рублей

РИА "ФедералПресс"

2 тысячи рублей выплатят неработающим пенсионерам. Об этом сообщает PRIMPRESS.

В апреле пенсионерам зачислят 2 тысячи рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поддержать малозащищенные категории граждан новой социальной помощью решили власти в Тюменской области. Хотя не исключено, что скоро о таких пособиях объявят и в других субъектах Федерации», – говорится в статье.

Известно, что выплачивать деньги начнут с 12 апреля.

По данным PRIMPRESS, заявление на доплату подавать не нужно. Выплата предусмотрена для тех, кто получает пенсию по старости или по инвалидности. Первыми деньги придут тем, кто получает пенсию на банковскую карту или счет. В мае выплату доставят тем, кто получает деньги через отделения почты.

Ранее «ФедералПресс» писал, что выплаты в размере 7000 рублей придут пенсионерам после 12 апреля.

Личный счет,Почта России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители