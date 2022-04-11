В апреле пенсионерам зачислят 2 тысячи рублей

«Поддержать малозащищенные категории граждан новой социальной помощью решили власти в Тюменской области. Хотя не исключено, что скоро о таких пособиях объявят и в других субъектах Федерации», – говорится в статье.

По данным PRIMPRESS, заявление на доплату подавать не нужно. Выплата предусмотрена для тех, кто получает пенсию по старости или по инвалидности. Первыми деньги придут тем, кто получает пенсию на банковскую карту или счет. В мае выплату доставят тем, кто получает деньги через отделения почты.