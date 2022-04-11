В апреле пенсионерам зачислят 2 тысячи рублей

2 тысячи рублей выплатят неработающим пенсионерам. Об этом сообщает PRIMPRESS.
«Поддержать малозащищенные категории граждан новой социальной помощью решили власти в Тюменской области. Хотя не исключено, что скоро о таких пособиях объявят и в других субъектах Федерации», – говорится в статье.
Известно, что выплачивать деньги начнут с 12 апреля.
По данным PRIMPRESS, заявление на доплату подавать не нужно. Выплата предусмотрена для тех, кто получает пенсию по старости или по инвалидности. Первыми деньги придут тем, кто получает пенсию на банковскую карту или счет. В мае выплату доставят тем, кто получает деньги через отделения почты.
Ранее «ФедералПресс» писал, что выплаты в размере 7000 рублей придут пенсионерам после 12 апреля.