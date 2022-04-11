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44 минуты назад

Адвокат назвал риски при оформлении карт зарубежных банков

Мослента

Адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов в интервью агентству «Прайм» назвал риски, с которыми можно столкнуться при оформлении карт зарубежных банков.

Названы риски при оформлении карт зарубежных банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт пояснил, что россияне, выезжающие в другую страну за оформлением международных карт, не застрахованы от технических накладок при открытии и ведении счета, а также от изменения позиции национального банковского регулятора или непосредственно заграничного банка к счетам и средствам россиян.

«Сейчас такие банки зарабатывают на новых клиентах, но при возникновении законодательных ограничений или потенциальных рисков из-за санкций, неизвестно, насколько они будут готовы защищать их интересы в ущерб основному бизнесу или местным вкладчикам», — заявил Сухов.

По словам юриста, зарубежные банки подчиняются требованиям национального законодательства, которое может отличаться от российского, при этом контролирующие органы России (Банк России, Роспотребнадзор, ФАС) не имеют юрисдикции за рубежом.

Специалист добавил, что наличие офиса иностранного банка в России вряд ли добавит гарантий в открытии счета. При возникновении каких-либо сложностей организация может просто прекратить свою деятельность на территории нашей страны, предупредил адвокат.

Ранее заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с RT раскрыл россиянам альтернативные и возможные в наши дни способы оплаты контента в App Store и Google Play.

Личный счет,Иван Соловьев,Банк России,Google,Роспотребнадзор,
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