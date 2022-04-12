В России могут вырасти цены на сантехнику

Некоторые виды сантехники могут подняться в цене на четверть. Об этом заявил генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сейчас наблюдаются сложности с закупкой материалов из Европы, которые необходимы для изготовления продукции. Это каолин (белая глина), пятностойкая глазурь и светложгущаяся глина. В итоге российским производителям придется приобретать товары в Азии, что будет гораздо дороже, отметил Ковтун.

Он прогнозирует снижение объема производства в среднем на 30% из-за увеличения стоимости закупок и проблем с поставками сырья. Ситуация, прежде всего, коснется дорогостоящей керамической плитки и премиальной сантехники, включая дизайнерские модели. Это обусловлено тем, что для их производства используют качественное сырье.

«Помимо сокращения объемов производства, вырастут и цены на выпускаемую продукцию. По итогам первого квартала керамическая плитка и санфаянс уже подорожали на 35–40 процентов по отношению к среднегодовым показателям 2021 года. В ближайшие три месяца цены могут вырасти еще на 25–30 процентов», — указал Ковтун.