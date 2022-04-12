Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыты новые защитные признаки на рублевых купюрах

Лера Букина

У модернизированных рублей появятся новые защитные признаки. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук, передает РИА Новости.

Раскрыты новые защитные признаки на рублевых купюрах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кроме изменения образа, появятся и новые защитные признаки. В том числе — машиночитаемые, учитывающие произошедшее за последние годы обновление оборудования, на котором сегодня обрабатываются банкноты», — подчеркнул он.

Трачук отметил, что в настоящее время этим вопросом активно занимаются. Руководитель Гознака также заявил, что сам по себе образ купюры — защитный признак. Он указал на наличие сложной, многослойной картинки на банкноте. Ее тщательно прорабатывают в ходе создания, указал Трачук.

Он объяснил, что концепцию купюры рисует художник в первом приближении. После одобрения идеи ее несколько месяцев «раскладывают» специалисты по слоям. Уточняется, как это будет выглядеть на гравюре, какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов необходимо достичь и так далее. Эксперт назвал данную часть подготовки к печати самой трудоемкой.

Ранее сообщалось о планах ЦБ провести до 2025 года целый комплекс мероприятий по повышению качества, защиты и долговечности российских денежных знаков. В 2022 году регулятор должен выпустить в обращение 100 рублей. В 2023 году могут уже обновить 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Личный счет,Аркадий Трачук,Гознак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители