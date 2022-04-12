Раскрыты новые защитные признаки на рублевых купюрах

У модернизированных рублей появятся новые защитные признаки. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук, передает РИА Новости.

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«Кроме изменения образа, появятся и новые защитные признаки. В том числе — машиночитаемые, учитывающие произошедшее за последние годы обновление оборудования, на котором сегодня обрабатываются банкноты», — подчеркнул он.

Трачук отметил, что в настоящее время этим вопросом активно занимаются. Руководитель Гознака также заявил, что сам по себе образ купюры — защитный признак. Он указал на наличие сложной, многослойной картинки на банкноте. Ее тщательно прорабатывают в ходе создания, указал Трачук.

Он объяснил, что концепцию купюры рисует художник в первом приближении. После одобрения идеи ее несколько месяцев «раскладывают» специалисты по слоям. Уточняется, как это будет выглядеть на гравюре, какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов необходимо достичь и так далее. Эксперт назвал данную часть подготовки к печати самой трудоемкой.