Раскрыты новые защитные признаки на рублевых купюрах

У модернизированных рублей появятся новые защитные признаки. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук, передает РИА Новости.
«Кроме изменения образа, появятся и новые защитные признаки. В том числе — машиночитаемые, учитывающие произошедшее за последние годы обновление оборудования, на котором сегодня обрабатываются банкноты», — подчеркнул он.
Трачук отметил, что в настоящее время этим вопросом активно занимаются. Руководитель Гознака также заявил, что сам по себе образ купюры — защитный признак. Он указал на наличие сложной, многослойной картинки на банкноте. Ее тщательно прорабатывают в ходе создания, указал Трачук.
Он объяснил, что концепцию купюры рисует художник в первом приближении. После одобрения идеи ее несколько месяцев «раскладывают» специалисты по слоям. Уточняется, как это будет выглядеть на гравюре, какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов необходимо достичь и так далее. Эксперт назвал данную часть подготовки к печати самой трудоемкой.
Ранее сообщалось о планах ЦБ провести до 2025 года целый комплекс мероприятий по повышению качества, защиты и долговечности российских денежных знаков. В 2022 году регулятор должен выпустить в обращение 100 рублей. В 2023 году могут уже обновить 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.