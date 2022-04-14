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23 минуты назад

Налоговая отказалась принимать электронные письма с иностранных ящиков

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России рекомендовала пользователям проверять, с какой электронной почты они отправляют обращения в ведомство. Там заявили, что не принимают имейлы с «доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза». К таким относятся, например, домены .com, .us, .net, .org, .uk и ряд других.

ФНС отказалась принимать письма с зарубежных доменов
Фото: ТАССТАСС

Как пояснили в ФНС, приём писем с зарубежных доменов заблокирован по рекомендации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Таким образом электронную почту налоговой службы хотят защитить от хакерских атак, вредоносных программ и другого негативного влияния извне. Аналогичный запрет действует и в других госорганах, добавили в налоговой.

Отправлять письма налоговикам можно с почтовых серверов в российских доменах (.ru, .su) или с зарегистрированных в сервисах стран, не попадающих под ограничения. Кроме того, можно пользоваться формой отправки обращений на сайте ФНС или личным кабинетом налогоплательщика.

Ранее в Минцифры говорили, что после начала военной операции на Украине веб-сервисы российских госорганов и СМИ начали подвергаться массовым DDoS-атакам. В ведомстве назвали их масштаб беспрецедентным. При этом там исключили, что Россию могут отключить от мирового интернета.

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