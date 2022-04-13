Антироссийские санкции вынудили британцев закупать продукты впрок

Рост цен продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне антироссийских санкций вынудил жителей Великобритании закупаться впрок. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Barclaycard, сообщает The Telegraph.

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Так, наибольшим спросом пользуются макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства и туалетная бумага. Также британцы стремятся закупить впрок лекарства, например, парацетамол. А автомобилисты стараются использовать личный транспорт меньше из-за роста цен на топливо.