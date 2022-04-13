Раскрыт состав «кризисной корзины» россиян

В марте текущего года россияне сформировали "кризисную продовольственную корзину", в которую вошли средства личной гигиены, контактные линзы, гречка, сахар и корма для животных, свидетельствуют данные исследования сервиса сравнения товаров и цен Price.ru. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, спрос на гречку в марте увеличился на 256%, кукурузную крупу – на 24%, перловку – на 7%. Значительно вырос спрос на сахар и соль (+37%), картофель (+31%) и растительное масло (+11%).

Спрос на средства женской гигиены увеличился на 129%. Чаще всего покупались тампоны и прокладки. А спрос на контактные линзы увеличился на 236%, отмечается в исследовании.

При этом некоторые продукты россияне стали покупать реже. Согласно исследованию, в этот перечень вошли орехи, фрукты, алкоголь, шоколад и мясо.