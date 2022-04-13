Как не переплатить за коммуналку: россиянам дали совет

Россияне порой сталкиваются с тем, что в расчетных документах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) указаны совсем не те данные, которые были ими переданы. Зачастую те, кто выставил счет, требуют оплатить именно ту сумму, которую они указали. Life разбирался , что делать, если показания счетчика не совпадают с теми, что указаны в квитанции на оплату.

Существуют несколько правил, которых россиянам следует придерживаться. Прежде всего, для проверки платежки на наличие ошибки показания квартирного счетчика нужно умножить на тариф и сравнить с теми, что указаны в платежном документе. Плата за содержание дома и придомовой территории определяется следующим образом: тариф, умноженный на количество квадратных метров, принадлежащих собственнику. Однако тут есть свои тонкости. Поставщик услуг должен принимать показания не позднее 25 числа, но пункт 34 Правил № 354 гласит, что у потребителя такой обязанности нет. Если данные счетчиков указаны после 25-го, показания могут быть учтены не совсем корректно. Исправить их можно в следующей платежке. Повышенный платеж за потребленные ресурсы может быть установлен, если у прибора учета истек срок поверки, и начисления происходят по нормативу.