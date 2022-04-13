Как не переплатить за коммуналку: россиянам дали совет

Россияне порой сталкиваются с тем, что в расчетных документах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) указаны совсем не те данные, которые были ими переданы. Зачастую те, кто выставил счет, требуют оплатить именно ту сумму, которую они указали. Life разбирался, что делать, если показания счетчика не совпадают с теми, что указаны в квитанции на оплату.
«Ошибки при начислениях иногда случаются, но любая Управляющая компания сама заинтересована в скорейшем их исправлении, иначе это для нее может обернуться вполне реальными штрафами», - заявил сотрудник из ГБУ «Жилищник» города Москвы.
Чаще всего ситуации решаются посредством перерасчета платежей в течение недели со дня поступления заявление от собственника, указал он.
Существуют несколько правил, которых россиянам следует придерживаться. Прежде всего, для проверки платежки на наличие ошибки показания квартирного счетчика нужно умножить на тариф и сравнить с теми, что указаны в платежном документе. Плата за содержание дома и придомовой территории определяется следующим образом: тариф, умноженный на количество квадратных метров, принадлежащих собственнику. Однако тут есть свои тонкости. Поставщик услуг должен принимать показания не позднее 25 числа, но пункт 34 Правил № 354 гласит, что у потребителя такой обязанности нет. Если данные счетчиков указаны после 25-го, показания могут быть учтены не совсем корректно. Исправить их можно в следующей платежке. Повышенный платеж за потребленные ресурсы может быть установлен, если у прибора учета истек срок поверки, и начисления происходят по нормативу.
«Во-вторых: если выявили ошибки и не согласны за них платить - придется обращаться со своей платежкой к той организации, которая выставила счет, и требовать уточнения по каждой строчке. Лучше это делать письменно, тогда у тех, к кому вы обратились, появляется обязанность все исправить в течении текущего платежного периода, либо им надо быть готовым выплатить вам штраф в виде пересчета будущих платежей в меньшую сторону», - указало издание.
Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) страны Ирек Файзуллин заявил, что власти России не собираются поднимать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше уже запланированного уровня индексации.