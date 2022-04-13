Пенсионерам напомнили о доплатах с 1 мая

«Так, члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие пенсии, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Их делают за счет взносов, которые платят в ПФР организации, где трудятся представители этих профессий. Право на такую доплату имеют пенсионеры, при наличии выслуги в должности члена летного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушел с работы по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, то стаж сокращается. Для мужчин необходимо не менее 20 лет, а для женщин — не менее 15 лет», — подчеркнула Красовская.