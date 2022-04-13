Пенсионерам напомнили о доплатах с 1 мая

С 1 мая 2022 года будет осуществлен перерасчет размеров доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Об этом рассказала Life ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
«Так, члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие пенсии, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Их делают за счет взносов, которые платят в ПФР организации, где трудятся представители этих профессий. Право на такую доплату имеют пенсионеры, при наличии выслуги в должности члена летного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушел с работы по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, то стаж сокращается. Для мужчин необходимо не менее 20 лет, а для женщин — не менее 15 лет», — подчеркнула Красовская.
Гражданин должен уйти на пенсию именно с той должности, которая дает право на доплату. Ее рассчитывают ежеквартально. Размер зависит от суммы взносов по дополнительным тарифам, а также пеней и штрафов, которые фактически поступили в бюджет ПФР в предыдущем квартале. Это касается перечислений от организаций, которые используют труд этих категорий работников. В расчет берется и сумма средств, необходимых для финансирования расходов на выплату указанных доплат.
«Доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на неё право. Чтобы получить её, не нужно обращаться с заявлением в Пенсионный фонд. Сам перерасчёт такой доплаты производится автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР», — отметила Красовская.
Также на доплату могут рассчитывать пенсионеры, которые работали в отдельных категориях угольной промышленности. Речь идет о гражданах, которые полный рабочий день трудились на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт. Необходимо, чтобы человек отработал там не менее 25 лет.
В мае определенным категориям пенсионеров направят отдельную доплату. Речь идет о выплате, приуроченной ко Дню Победы. Размер ее составляет 10 000 рублей. Не исключены и дополнительные доплаты на региональном уровне. Также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае, полагается повышение фиксированной выплаты на 100%. Так, их пенсия вырастет на 6564 рубля 31 копейку. Такую же сумму прибавки направят и инвалидам, которым в мае будет установлена первая группа.
«В ближайшее время ожидаются и другие меры социальной поддержки пенсионеров. Государство усиливает социальный вектор развития, - заявил экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.
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