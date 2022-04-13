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1 час назад

Россияне стали чаще оплачивать покупки «китайским способом»

Газета.Ru

В России в два раза выросло число платежей по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП) с начала 2022 года, сообщается на сайте МТС Банка.

Россияне стали чаще оплачивать покупки «китайским способом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о том, что россияне стали чаще оплачивать покупки с использованием мобильного приложения, сканирующего QR-код. Такой способ оплаты крайне популярен в Китае.

«Средний чек по платежам посредством QR СБП составляет порядка пяти тысяч рублей в месяц. Лидерами по объему транзакций через сервис QR СБП стали салоны МТС, маркетплейс Wildberries, салоны «Связной», — говорится в сообщении.

Специалисты МТС Банка отметили, что к концу 2022 года ожидают роста объема платежей более чем в четыре раза по сравнению с началом года.

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Оплата по QR-коду стала популярнее у пользователей мобильных гаджетов после отключения Apple Pay и Google Pay, использующих NFC-технологию для бесконтактных платежей.

Ранее специалист рассказала «Газете.Ru», что россиянам стоит задуматься о возможности покупки нового смартфона за юани на китайском маркетплейсе.

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