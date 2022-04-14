Все больше россиян откладывают деньги на "подушку безопасности"

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 3 тыс. респондентов во всех округах России, 47% опрошенных жителей сообщили, что откладывают деньги, чтобы иметь "подушку безопасности", в августе прошлого года таковых было 44%.

Кроме того, треть опрошенных откладывает деньги на приобретение недвижимости, еще 26% - на отпуск или путешествие. На ремонт планируют отложить сбережения 17%, на лечение - 16%, меньше всего - на украшения, дорогую одежду и покупку гаджетов (по 3%). Почти каждый второй респондент - 45% - рассказал, что откладывает менее 10% в месяц, еще 32% отметили, что откладывают 10-20% месячного дохода, 11% участников опроса - 20-30% дохода, у всего 3% получается откладывать более половины своего дохода.