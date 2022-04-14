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1 час назад

Опрос: все больше россиян откладывают деньги на "подушку безопасности"

Газета.Ru

Сервис для поиска персонала "Работа.ру" провел опрос, который выявил, на какие цели россияне откладывают деньги с зарплаты, передает ТАСС.

Все больше россиян откладывают деньги на "подушку безопасности"
Фото: DepositphotosDepositphotos

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 3 тыс. респондентов во всех округах России, 47% опрошенных жителей сообщили, что откладывают деньги, чтобы иметь "подушку безопасности", в августе прошлого года таковых было 44%.

Кроме того, треть опрошенных откладывает деньги на приобретение недвижимости, еще 26% - на отпуск или путешествие. На ремонт планируют отложить сбережения 17%, на лечение - 16%, меньше всего - на украшения, дорогую одежду и покупку гаджетов (по 3%). Почти каждый второй респондент - 45% - рассказал, что откладывает менее 10% в месяц, еще 32% отметили, что откладывают 10-20% месячного дохода, 11% участников опроса - 20-30% дохода, у всего 3% получается откладывать более половины своего дохода.

Ранее данные опроса аналитического центра НАФИ выявили, что россияне сделали со своими накоплениями на фоне ухудшения экономической ситуации.

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