Россиянам раскрыли возможности для перевода денег за границу

Россиянам всё ещё доступны переводы денег за границу. Правда, это может требовать личного присутствия в зарубежном банке или уплаты высокой комиссии. Всё зависит от выбранного варианта. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

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Возможности для перевода денег за границу остаются. Если мы говорим о зарубежных магазинах, то, в основном, они сводятся к открытию покупателем счёта в зарубежном банке и переводу туда денег в разрешённой форме и лимитах. Ещё один вариант — делать переводы по SWIFT за счёт получателя или продавца, правда, с высокой комиссией, — рассказал эксперт.

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Он также добавил, что в ряде стран местное законодательство разрешает удалённое открытие счетов и кошельков. При этом список таких стран регулярно меняется и информацию нужно искать по необходимости. Достов подчеркнул, что такие счета всегда бывают специально помечены и если банк сочтёт, что совершаемая операция является рискованной, необходимо присутствие владельца счёта.

Что касается переводов денег физическим лицам, то здесь эксперт посоветовал воспользоваться системами денежных переводов — в частности, Contact и «Юнистрим».

Ранее Банк России установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан до 1 октября. В течение календарного месяца граждане имеют право перевести за пределы России на свой счёт или счёт другого физлица не более $10 тысяч или их эквивалент в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счёта, можно перевести в месяц не более $5 тысяч или их эквивалент в другой валюте.