Российским блогерам предрекли миллиардные потери

Российские блогеры из соцсетей Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) и TikTok, а также видеохостинга YouTube в этом году могут потерять от 2 до 2,5 млрд рублей. ОБ этом заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, передает «Прайм».

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По словам эксперта, именно нативная реклама (прямая интеграция в контент) приносила доход блогерам в Instagram*. В YouTube были интеграции, донаты и выплаты со стороны площадки, в TikTok — программа выплат и интеграции.

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«Те, кто не делал акцент на нативной рекламе — многие просто зарабатывали на просмотрах, — они остались без денег… Блогеры жалуются, рассказывают, что у них проблемы. Рекламодатели в принципе сейчас не доверяют Instagram*, пока напряжённо смотрят на эту площадку. Жалуются блогеры и на уход некоторых рекламодателей с YouTube», — указал Зыков.

По его словам, наименьшие трудности испытывают сейчас блогеры из TikTok.

«Блогеры TikTok моментально начали перетекать в российские площадки… Yappy и «ВКонтакте Клипы» в целом довольно быстро блогерам заменили (TikTok — ред.), они практически не почувствовали каких-то серьезных недостач… Я уверен, что у них как раз меньше всего проблем, нежели чем проблем у YouTube- и Instagram-блогеров», — подчеркнул Зыков.

Блогеры могут терять меньше при поддержке со стороны российских платформ, отметил собеседник. Так, потери блогеров могут уменьшиться до 1 миллиарда рублей.

В марте в России был подписан закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. Вслед за этим китайская социальная сеть TikTok объявила о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров (стримов). Кроме того, в марте в стране были запрещены Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta**) за экстремистскую деятельность.

Видеохостинг YouTube принял решение полностью приостановить функции монетизации для пользователей из России.

*Соцсеть, признанная в России экстремистской