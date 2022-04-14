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1 час назад

Названы три способа получить работающую за рубежом банковскую карту

Лера Букина

Иностранные интернет-магазины и их банки-эквайеры не хотят обслуживать пользователей из России с картами UnionPay, однако существует несколько способов получить карту, которая работает за границей. Life разбирался, как это можно сделать.

Названы три способа получить работающую за рубежом банковскую карту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, Mastercard и Visa на территории Белоруссии продолжают действовать, хотя против страны Запад также ввел различные санкции. Местные банки готовы оформлять их всем желающим. Для оформления карт требуется лишь сим-карта от белорусского оператора, на которую будут приходить сообщения.

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«В настоящее время это самый простой и дешевый способ получить работающую карту. Можно обернуться одним днём: поехать утром на поезде или на машине, а в ночь вернуться. Останется время и погулять по Минску», — отмечает экономист Татьяна Левкова.

Тем, кто опасается внесения Белоруссии в черные списки, целесообразно задуматься об оформлении карты международных систем в других странах.

«Например, некоторые туроператоры запустили специальные туры «За Visa в Узбекистан» — от 20 тысяч рублей на человека в зависимости от выбранного отеля в Ташкенте. В стоимость входит полный трансфер (аэропорт – отель – аэропорт и отель – банк – отель), проживание с питанием, медстраховка, подготовка документов, сопровождение при посещении банка и курьерский сервис», - отмечает издание.

Также существуют онлайн-сервисы, позволяющие за один день оформить казахстанские ИИН, сим-карту, открыть расчетный счет. Затем за два-три дня гражданам присылают реквизиты виртуальной карты Visa или Mastercard. Цена оформления - 20 тысяч рублей.

«Всю процедуру можно проделать и самому, даже не выходя из дома. Для начала получить казахстанский ИНН — это можно сделать на сайте электронного правительства Казахстана. Потом скачать приложение одного из этих банков, ввести свои данные (для россиян достаточно скана загранпаспорта), пройти видеоинтервью с сотрудником банка», - пишет Life.

Граждане могут в приложении открыть рублевый счет и выпустить виртуальную карту Visa или Mastercard. Стоимость доставки составляет около 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают все платежи с карт, которые были выпущены в России, в том числе и UnionPay. Компания не вмешивается в происходящее, хотя на ситуацию могла бы повлиять именно она.

Личный счет,Visa,
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