Российские банки снизили ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде апреля снизилась до 16,58%. Об этом говорится в материалах Банка РФ.

По данным ЦБ, ставка в третьей декаде марта 2022 года находилась на уровне 18,58%. В Банке России отметили, что ставка в 16,58% в первой декаде апреля стала максимальной, начиная со второй декады июля 2009 года. Более ранних данных регулятор не приводит.