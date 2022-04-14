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32 минуты назад

Российские банки снизили ставки по вкладам

Елена Прошина

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде апреля снизилась до 16,58%. Об этом говорится в материалах Банка РФ.

Российские банки снизили ставки по вкладам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ЦБ, ставка в третьей декаде марта 2022 года находилась на уровне 18,58%. В Банке России отметили, что ставка в 16,58% в первой декаде апреля стала максимальной, начиная со второй декады июля 2009 года. Более ранних данных регулятор не приводит.

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В список банков, данные которых использует Центробанк России для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

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