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57 минут назад

Карты «Мир» будут принимать на Кубе и еще в двух странах

Елена Прошина

Национальная система платежных карт (НСПК) работает над запуском карт «Мир» на Кубе и еще в двух странах. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы Госдумы, на которой рассматривался годовой отчет о работе регулятора.

Карты «Мир» будут принимать на Кубе и еще в двух странах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть ряд стран, которые хотели бы с нами сотрудничать. Вот, например, Куба — один из последних проектов, которые мы сейчас делаем. То есть наши граждане смогут использовать карту "Мир" на Кубе. Есть ещё две страны, я пока их не назову, потому что начались переговоры, но это тоже страны, куда наши граждане как туристы ездят очень активно», — рассказала Скоробогатова.

Зампред Центробанка также отметила, что регулятор ведет работу с рядом стран по расширению использования систем быстрых платежей (СБП). По ее словам, не все страны имеют подобные системы.

«Индия имеет. Вот с ней мы начали такую проработку, и ещё ряд стран готовы с нами на эту тему разговаривать», — подчеркнула Скоробогатова.

Напомним, что сейчас кроме России карты системы «Мир» принимаются в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Личный счет,Ольга Скоробогатова,НСПК,Госдума,
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