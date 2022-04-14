Карты «Мир» будут принимать на Кубе и еще в двух странах

Национальная система платежных карт (НСПК) работает над запуском карт «Мир» на Кубе и еще в двух странах. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы Госдумы, на которой рассматривался годовой отчет о работе регулятора.
«Есть ряд стран, которые хотели бы с нами сотрудничать. Вот, например, Куба — один из последних проектов, которые мы сейчас делаем. То есть наши граждане смогут использовать карту "Мир" на Кубе. Есть ещё две страны, я пока их не назову, потому что начались переговоры, но это тоже страны, куда наши граждане как туристы ездят очень активно», — рассказала Скоробогатова.
Зампред Центробанка также отметила, что регулятор ведет работу с рядом стран по расширению использования систем быстрых платежей (СБП). По ее словам, не все страны имеют подобные системы.
«Индия имеет. Вот с ней мы начали такую проработку, и ещё ряд стран готовы с нами на эту тему разговаривать», — подчеркнула Скоробогатова.
Напомним, что сейчас кроме России карты системы «Мир» принимаются в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.