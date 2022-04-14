Карты «Мир» будут принимать на Кубе и еще в двух странах

«Есть ряд стран, которые хотели бы с нами сотрудничать. Вот, например, Куба — один из последних проектов, которые мы сейчас делаем. То есть наши граждане смогут использовать карту "Мир" на Кубе. Есть ещё две страны, я пока их не назову, потому что начались переговоры, но это тоже страны, куда наши граждане как туристы ездят очень активно», — рассказала Скоробогатова.