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39 минут назад

Орешкин заявил о скором повышении МРОТ и пенсий

Елена Прошина

Внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и различных социальных выплат готовится. Как заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1», она будет объявлена в ближайшее время.

Орешкин заявил о скором повышении МРОТ и пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения», — заявил он.

Орешкин также напомнил, что президент РФ принял решение распространить выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Кроме того, недавно Минфин опубликовал данные за первый квартал, которые показали «рекордный профицит бюджета».

«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — добавил он.

Пенсионерам напомнили о доплатах с 1 мая

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат и МРОТ. Соответствующие меры должны представить до 20 апреля.

Личный счет,Максим Орешкин,Владимир Путин,
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