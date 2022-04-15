Проживание в российских отелях подорожает

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о стоимости проживания в российских отелях в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, руководитель ведомства предупредила о подорожании размещения в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах внутри страны — рост цен может составить до 50 процентов.

При этом Догузова уточнила, что качественных отелей в России немного, поэтому в большинстве объектов размещения повышение стоимости будет незначительным.

«Мы рассчитываем, что рост если и будет, то он будет незначительно выше инфляции, либо ниже, либо в диапазоне инфляции. Повышения цен до 50 процентов мы не прогнозируем», — подчеркнула она.