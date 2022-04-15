Экономист: У России есть два пути для индексации МРОТ

«Для того чтобы поддержать макроэкономический рост, надо увеличивать доходы населения, чтобы у людей были деньги, которые они понесут в магазины и за которые купят там те товары, которые им необходимы. Это запустит российское внутреннее производство, во-первых. Во-вторых, для страны одна из наиболее важных задач — это обеспечение политической и социальной стабильности, чтобы народ не начал раздражаться, а для этого надо решить задачи, о которых говорил Путин: борьба с бедностью, снижение расслоения населения и так далее. Все эти цели по прежнему актуальны, а для этого нужны деньги. Один из инструментов спасения экономики страны в условиях санкций — это увеличения доходов населения всеми возможными способами, в том числе с помощью индексации», — подытожил экономист.