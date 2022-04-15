Кому положены новые льготы и выплаты с 1 мая?

С 1 мая семьи с детьми начнут получать новые пособия, пенсионеры – доплаты, а бизнес – возможность значительно сократить издержки. Life разбирался, в чем особенность этих льгот.

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Прежде всего, речь идет о выплатах, приуроченных ко Дню Победы. Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская обратила внимание на то, что размер выплат у регионов свой. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе отдельным категориям пенсионеров полагается по 20 тыс. рублей. На выплату могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда. Труженикам тыла и определенным категориям военных направят по 10 тыс. рублей.

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Кроме того, что с 1 мая в ПФР начнется прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом. Это касается пособий на детей от 8 до 17 лет. Назначать его будут с 1 апреля. Так, после подачи заявления после 1 мая семья получит сумму сразу за два месяца.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата полагается, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

«От дохода зависит и размер новой выплаты. Он может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Базовый размер выплаты — 50%. В среднем по стране это 6150 рублей. Если с учётом выплаты достаток семьи всё равно будет меньше прожиточного минимума на человека, то пособие назначат в размере 75% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если и это не поможет, то назначат максимальное пособие в 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка, — подчеркнули в ПФР.

Новое пособие является аналогом уже имеющегося. Только сейчас поддержку окажут и полным семьям, а не только одиноким родителям.

Еще одно майское нововведение – снижение

административной нагрузки на бизнес, заявил юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы «Совет» Тимур Фатыхов.

По его словам, также планируется обеспечить достаточное количество лекарственных средств на рынке, предоставить возможность выкупа без торгов земельного участка, ранее арендованного для садоводства и огородничества, а также заморозить стоимость проезда на общественном транспорте.

«На данный момент правительству передано для исполнения порядка 50 поручений в рамках социально-экономической поддержки населения и бизнеса, каждое из которых включает в себя системное изменение действующего законодательства. Исполнение поручений запланировано до конца 2022 года», — отметил эксперт.

Банк Росси повысит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) до одного миллиона рублей, отметил основатель Video Inside Александр Мамичев. Раньше сумма составляла 600 тысяч рублей, напомнил он. Это должно поддержать бизнес и сократить его издержки, указал эксперт.