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59 минут назад

Раскрыты доходы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Lenta.ruиещё 9

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина задекларировала доход за 2021 год. Он составил 38,9 миллиона рублей. Информация об этом раскрыта в декларации, опубликованной на сайте регулятора.

Раскрыты доходы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также в собственности Набиуллиной остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра. Супруг Набиуллиной, согласно данным на сайте ЦБ, заработал в 2021 году 55,4 миллиона рублей. Это на 24 процента больше, чем в 2020 году.

Согласно декларации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в 2021 году он заработал 14,5 миллиона рублей. У него в собственности также есть три автомобиля (два Mercedes Benz V250 и Kia Ceed) и снегоболотоход Can-Am, три квартиры и половина права владения парковочным местом. Еще у пресс-секретаря президента есть два земельных участка площадью 7,9 тысячи и 1,4 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 779,2 квадратного метра.

Что касается самого президента, то, согласно представленной декларации, его доходы за прошлый год составили 10,2 миллиона рублей. В своей собственности Путин указал квартиру в 77 квадратных метров, 18-метровый гараж, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

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