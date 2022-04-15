Как перевести деньги без комиссии и сэкономить на переводах: инструкция

В России уже несколько лет работает Система быстрых платежей (СБП), благодаря которой клиентам доступны бесплатные (с ограничениями) переводы по номеру телефона. «Рамблер» рассказал, как ей пользоваться и как перевести деньги без комиссии в банках РФ.

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Как перевести деньги через СБП

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Центробанк запустил СБП вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК). ЦБ начал внедрять в России эту систему в 2019 году. СБП позволяет мгновенно и круглосуточно переводить деньги между счетами.

Чтобы сделать перевод через СБП, не требуется знать ни номер карты, ни номер счета адресата платежа - только его номер телефона. Перевод в рамках системы можно сделать и другому человеку, и самому себе на карту другого банка. Главное условие - банк должен быть участником СБП.

Список банков-участников СБП можно посмотреть здесь. Всего их 205. Найдите в списке свой банк: если нажать на его название, появится подробная инструкция, которая подскажет, как сделать СБП-перевод в приложении именно этого банка.

СБП-транзакции будут бесплатны в зависимости от суммы перевода, то есть если вы не превысите лимит. Переводы через СБП на сумму до ста тысяч рублей в месяц бесплатны, для сумм выше этого лимита банки закрепляют комиссии в 0,5 процента, но не более 1,5 тысячи рублей за одну операцию.

Как отправить перевод. Пошаговая инструкция:

1. Зайдите в мобильное приложение своего банка.

2. Кликните на счет, с которого хотите совершить перевод.

3. Далее нужно будет найти и кликнуть по разделу «Перевести». Здесь всё зависит от интерфейса приложения, раздел может находиться рядом со строкой баланса сили прятаться за кнопкой в виде трех точек/трех параллельных линий.

4. Когда раздел «Перевести» найден и клик по нему сделан, банк предложит разные варианты - перевод между собственными счетами внутри банка, перевод с карты на карту, перевод по номеру карточки, по реквизитам и прочее, нужный нам вариант - «Перевод через СБП» или «Перевод по номеру телефона» (скорее всего, эта опция будет отмечена логотипом СБП - тремя разноцветными треугольниками).

5. Введите или добавьте из списка контактов номер телефона.

6. Теперь необходимо указать сумму и банк, на счет которого нужно зачислить деньги (у адресата, скорее всего, есть карточки нескольких банков, лучше предварительно уточнить, куда именно перевести).

7. На финальном этапе вы увидите на экране имя, отчество и первую букву фамилии адресата, сумму перевода и название банка. Корректность данных нужно подтвердить.

8. Готово! Адресат получит перевод в течение нескольких секунд.

Какие ограничения есть у СБП

Сумму одного перевода через СБП ограничивает закон - она должна быть меньше 600 тысяч рублей. Кроме того, банки могут объявлять дополнительные лимиты на суммы переводов в рамках своей внутренней политики.

Еще одно ограничение - валютное. Переводить через СБП можно только рубли.

Для некоторых банков такие переводы возможны с любых счетов кроме кредитных.

СБП-переводы в «СберБанк Онлайн»

В «СберБанк Онлайн» сначала нужно перейти в «Профиль», открыть «Настройки» и найти раздел «Система быстрых платежей». Следующий шаг - дать согласие на передачу и обработку персональных данных. Далее можно подключить входящие и исходящие СБП-переводы по отдельности.

Как совершить платеж

В меню приложения выберите «Платежи», после этого - «Сервисы» и «Перевод через СБП».

Введите мобильный получателя.

Выберите, с какого счета списать перевод, укажите банк получателя и сумму перевода.

Проверьте всю информацию и подтвердите перевод.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали СБП лучшим способом бесплатно переводить небольшие суммы. Кроме того, при переводе по номеру телефона меньше вероятность совершить ошибку, чем в случаях с номерами счетов/карт (чаще всего телефоны просто подгружаются в приложение из списка контактов и ничего вводить вообще не нужно).

Какие еще варианты есть

Многие банки предлагают переводы без комиссии и вне СБП. К примеру, через «СберБанк Онлайн» или СМС-сервис Сбера можно перевести без комиссии до 50 тысяч рублей в месяц.

У держателей обычных дебетовых карт Тинькофф есть бесплатный лимит переводов в 20 тысяч месяц (50 тысяч - у держателей премиальных карт).

Переводы между картами одного банка в большинстве банков бесплатны и без использования СБП. Лимит таких операций может составлять до нескольких миллионов рублей в месяц.

Другой вариант - функция пополнения, которая есть в приложениях многих банков. Комиссия за перевод при такой операции не взимается. Но для этого придется указать реквизиты той карты, с которой будет осуществляться пополнение. Это может быть рискованным вариантом и совсем не подходит для переводов между малознакомыми людьми: ввести придется и номер карты, и срок ее действия, и cvv-код.

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В финансовом блоге «Мой рубль» рассказали, что это хороший вариант для пополнения кредитных карт. Благодаря функции пополнения деньги на кредитки можно отправить бесплатно и не выходя из дома, а в случае перевода по номеру карты комиссия составила бы 1,5 процента.

Некоторые банки позволяют совершать межбанковский перевод без комиссии. Для этого нужно будет указать полные реквизиты адресата платежа - ФИО, БИК банка-получателя, номер счета.