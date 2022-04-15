Бутики в Риме назвали условия покупки россиянами модных вещей

Римские бутики модных домов, входящих в международный холдинг LVMH, порекомендовали гражданам России оплачивать свои покупки наличными или банковскими картами, выпущенными не в РФ. При этом представители брендов отметили, что речи о запрете шопинга россиянам не идет, передает «РИА Новости».

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По данным агентства, проблемы люксовых бутиков связаны с невозможностью оформить туристам из РФ платежи по системе tax free.

«Безусловно, российские путешественники могут покупать наши товары. Но не претендовать на tax free», — сообщили «РИА Новости» сотрудники магазина Dior неподалеку от Испанской лестницы.

О том же заявили в Louis Vuitton, Gucci и Bulgari.

Кроме того в бутиках Celine и Gucci российским туристам посоветовали приходить за покупками вместе с местными жителями, объяснив это проблемами с оплатой от клиентов из РФ.

В Bulgari также рассказали про некий запрет на покупки «для перепродажи в России».