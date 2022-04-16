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29 минут назад

Определен размер доплаты к пенсии для двух категорий россиян

Илья Родин

Правительство России утвердило индекс роста среднемесячной заработной платы в РФ за 2021 год. Он составил 1,098. На основе показателя будет рассчитана доплата к пенсии летчикам гражданской авиации и нескольким категориям работников угледобывающей промышленности. Об этом пишет «Парламентская газета».

Определен размер доплаты к пенсии для двух категорий россиян
Фото: РамблерРамблер

Издание отмечает, что, по данным на 1 января прошлого года, дополнительную выплату по №155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» перечисляли 38 тысячам человек. Ее размер в среднем достигал 7468 рублей.

Доплата шахтерам производилась по №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Средний размер выплат составлял 3486 рублей. Денежные средства получали 52,8 тысячи человек.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил ранее в эфире телеканала «Россия 1», что готовится внеплановая индексация пенсий, МРОТ и разнообразных социальных выплат.

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения», - рассказал Орешкин.

Он напомнил. что на днях Минфин опубликовал сведения за первый квартал 2022 года, которые показали «рекордный профицит бюджета».

Личный счет,Максим Орешкин,Правительство РФ,
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