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2 часа назад

Хранящим сбережения в банковских вкладах россиянам дали совет

Илья Родин

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рекомендовала гражданам, у которых скоро заканчиваются сроки вкладов в банках, разместить средства на депозитах как минимум еще на месяц. По ее мнению, вкладывать денежные средства в биржевые инструменты не следует. Об этом пишет «Прайм».

Хранящим сбережения в банковских вкладах россиянам дали совет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она предупредила, что в ближайшее время на финансовом рынке ожидаются три важных события: 29 апреля Центробанк планирует принять решение по ключевой ставке; на заседании, которое пройдет 3-4 мая, решение по ставке примет Федрезерв США; 4 мая зарубежные держатели российских евробондов обсудят вопрос о техническом дефолте по выплатам Минфина РФ.

«Если человек не готов рисковать и терять никакую сумму ни при каких обстоятельствах, я бы рекомендовала еще на месяц положить средства на вклад, чтобы понимать и принимать решения после того, как пройдет 4 мая», - посоветовала Смирнова.

Она отметила, что инвесторам, для которых просадки некритичны, следует рассмотреть рублевые облигации.

«Если у инвестора, у которого сейчас заканчивается банковский вклад, есть готовность к риску и просадкам, то можно рассмотреть корпоративные рублевые облигации с погашением через год-два. Если человек не готов к риску, то я бы те депозиты, которые сейчас заканчиваются, в облигации ранее 4 мая не размещала», - подчеркнула эксперт.

Кроме того, она отметила. что до пятого мая не стоит торопиться с вкладами денежных средств в золото и валюту.

Личный счет,Наталья Смирнова,Минфин России,ФРС,
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