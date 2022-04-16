Хранящим сбережения в банковских вкладах россиянам дали совет

«Если у инвестора, у которого сейчас заканчивается банковский вклад, есть готовность к риску и просадкам, то можно рассмотреть корпоративные рублевые облигации с погашением через год-два. Если человек не готов к риску, то я бы те депозиты, которые сейчас заканчиваются, в облигации ранее 4 мая не размещала», - подчеркнула эксперт.