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2 часа назад

В России ввели наказание за приравнивание СССР к нацистской Германии

Илья Родин

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на портал правовой информации.

В России ввели наказание за приравнивание СССР к нацистской Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нарушение закона повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Возможен также административный арест на срок не более 15 суток. Должностным лицам придется выплатить от двух до четырех тыс. рублей, юридическим - от 10 до 50 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения заплатить придется существенно больше. Гражданам будет выписан штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. Правда, срок ареста не изменится, он составляет по-прежнему 15 суток. Штраф для должностных лиц увеличится максимально до 20 тыс. рублей, для юридических - до 100 тыс. рублей.

Предусмотрено также административное приостановление деятельности юридических лиц на срок до 90 суток.

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Ранее, сообщает ТАСС, закон о штрафах одобрил Совет Федерации. Журналисты уточнили, что штрафы предусмотрены «за нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси" в ходе Второй мировой войны».

Личный счет,Владимир Путин,Совет Федерации,
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