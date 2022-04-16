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55 минут назад

Россиянам раскрыли преимущество от продажи дачи в этом году

Илья Родин

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал в интервью «Парламентской газете» о новшествах, которые в этом году коснутся садоводов и огородников.

Россиянам раскрыли преимущество от продажи дачи в этом году
Фото: ТАССТАСС

Никита Чаплин отметил, что приняты два новых закона, связанных с продажей земельных участков.

«По общему правилу, если имущество в собственности владельца меньше определенного срока, при продаже надо заплатить 13%-ый налог на доход. Но с 1 января налогом облагается только 70 процентов кадастровой стоимости имущества, а не вся сумма. Вторым законом вообще освобождены от налога семьи, в которых двое или больше детей», - сообщил депутат.

Кроме того, администрации рынков и ярмарок должны будут выделять дачникам льготные или бесплатные места для торговли овощами и фруктами. Для того, чтобы продавать свою продукцию, необходимо будет представить справку от председателя СНТ. В документе в обязательном порядке необходимо указать площадь принадлежащей льготнику земли. Ее размер не должен превышать двух гектаров.

Депутат напомнил, что законодательством предусмотрены штрафы за нарушения противожарного режима, мойку машин на даче, излишнюю захламленность территории. В Московской области могут наложить штраф за нарушение тишины в размере 1-3 тыс. рублей.

Личный счет,Никита Чаплин,Госдума,
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