Россиянам раскрыли преимущество от продажи дачи в этом году

«По общему правилу, если имущество в собственности владельца меньше определенного срока, при продаже надо заплатить 13%-ый налог на доход. Но с 1 января налогом облагается только 70 процентов кадастровой стоимости имущества, а не вся сумма. Вторым законом вообще освобождены от налога семьи, в которых двое или больше детей», - сообщил депутат.