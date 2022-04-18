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1 час назад

ЦБ: отказы банков в предоставлении кредитных каникул незаконны

Ura.Ru

Заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении кредитных каникул по каждому кредиту и займу, если оно соответствует требованиям федерального закона и лимитам по размеру задолженности. Отказ банка в таком случае будет неправомерным. Такие пояснения «Известиям» дала пресс-служба Центробанка.

ЦБ: отказы банков в предоставлении кредитных каникул незаконны
Фото: ТАССТАСС

«Заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по каждому кредиту и займу при соблюдении условий, предусмотренных частью 1 статьи 6 закона № 106-ФЗ», — объяснили в регуляторе, подчеркнув, что соответствующий закон «не содержит ограничений на обращение заемщика с требованием об установлении льготного периода по нескольким кредитным договорам». Такой ответ в Центробанке дали на запрос об отказах банков в предоставлении кредитных каникул.

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В фонде «За права заемщиков» газете рассказали, что людям не дают возможность воспользоваться льготой по нескольким кредитам, оформленным в одной организации. «Когда речь заходит о предоставлении каникул по потребкредиту и [кредитной] карте одновременно, то заемщики сталкиваются с отказом в удовлетворении или одной из заявок, или обеих», — пояснила директор организации Евгения Лазарева.

Такие действия банков назвали неправомерными не только представители ЦБ, но и юристы. «По общей логике документа при соблюдении всех условий препятствий для получения отсрочки по всем кредитам нет», — сказала партнер коллегии адвокатов «Юков и Партнеры» Светлана Тарнопольская.

Госдума РФ ранее приняла закон о предоставлении кредитных каникул для россиян до 30 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин утвердил это решение вместе с другими срочными антикризисными мерами в условиях санкций. Сообщалось, что получить отсрочку можно по ипотеке, автокредитам, потребкредитам или займам, а также кредиткам, если они оформлены до 1 марта. И только в случае, если доход сократился из-за ухудшения экономической ситуации на 30% и более. Тем не менее, «Коммерсант» писал о случаях отказов в предоставлении кредитных каникул рядом банков.

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