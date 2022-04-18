Российские банки изменили условия начисления кешбэка

Изменения будут введены из-за снижения размера эквайринговой комиссии с 18 апреля по требованию Центробанка, заявило издание. Сниженные комиссии будут работать на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров (одежда, топливо, медицинские изделия, лекарства). Кроме того, это коснется услуг в сферах связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров.

По данным издания, на данный момент условия планируют поменять Росбанк и «Русский стандарт», другие финансово-кредитные организации также не исключают перемен. В Росбанке скорректировали условия на программу «Можно все». К примеру, на покупки из списка регулятора кешбэк будет начисляться в размере 0,5 процента вместо 1 процента ранее. Кроме того, отменяется повышенное вознаграждение на часть товаров из списка.