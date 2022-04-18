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1 час назад

До 200 тысяч: в России предложили ужесточить штрафы для коммунальщиков

Лера Букина

Власти России намерены бороться с холодом в квартирах и другими проблемами в сфере оказания коммунальных услуг путем повышения штрафов для ресурсоснабжающих компаний. Если законопроект будет принят, штраф для таких организаций может достигнуть 200 тыс. рублей, сообщает «Парламентская газета».

Власти нашли способ бороться с холодом в квартирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под законопроектом о росте штрафов для ресурсоснабжающих организаций подразумевается двухступенчатая система санкций. За первое нарушение организация будет оштрафована на 30-50 тыс. рублей, ее руководитель — на 5-10 тыс. При повторном нарушении штраф для компании будет составлять 50-200 тыс. рублей, для должностного лица — 15-30 тыс. Проект разработали депутаты партии «Единая Россия». 20 января 2022 года Госдума приняла документ в первом чтении. 18 апреля он рассматривается в комитете по государственному строительству и законодательству.

С 2007 года за некачественные услуги организацию могут обязать заплатить максимум десять тысяч рублей, а ее руководителя — тысячу. По мнению авторов нового законопроекта Наталья Костенко, «мизерные штрафы» формируют безответственность глав ресурсоснабжающих компаний и влекут за собой массовые жалобы со стороны граждан на грязную воду, отключение света и тепла.

Минстрой предлагает россиянам платить коммуналку за гостей

Законопроект об увеличении штрафов для должностных лиц с 5 до 30 тыс. рублей был разработан осенью 2020 года. В это же время Минстрой счел необходимым отменить штрафы для юридических лиц, так как наказание для них уже определено в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещения.

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