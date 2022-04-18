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48 минут назад

Для граждан РФ открыли отдельную криптобиржу

Лера Букина

Криптобиржа EXMO запустила отдельную площадку для граждан России, Белоруссии и Казахстана. Об этом заявил РБК ее представитель.

Для граждан РФ открыли отдельную криптобиржу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что для ее клиентов ничего не изменится, поскольку новая площадка будет использовать оригинальный брендинг, софт и разработки. В организации также подчеркнули, что в скором будущем будет внедрена функция стейкинга (получение пассивного заработка за счет простого хранения криптомонет) и собственный стейблкоин (криптовалюты, привязанные к какой-либо реальной валюте).

По словам представителя биржи, благодаря трансформации можно будет более эффективно работать с платежными системами, банками и активно участвовать в регулировании криптовалют в регионе.

Ранее в марте швейцарское федеральное правительство заблокировало криптовалюту россиян на торговых площадках и других сервисах с целью «защиты» своей блокчейн-индустрии. Речь идет о заморозке цифровых активов россиян, хранящихся на централизованных криптобиржах и других криптовалютных сервисах, которые работают в швейцарской юрисдикции, подчеркнули в издании.

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