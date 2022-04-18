Что будет с бананами и другими иностранными продуктами в российских магазинах

Абсолютно все бананы и цитрусовые, которые продаются в российских магазинах, завозятся из-за рубежа, рассказала kp.ru руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTеch Дарья Акимова. Помимо этого, в общем объеме продовольственных закупок нашей страны велика доля сои, яблок, рыбы, кофе. Издание разбиралось, что будет с поставками этих товаров теперь, когда логистические цепочки нарушены из-за санкций.

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Бананы и другие тропические фрукты

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По данным Федеральной таможенной службы за январь 2022 года, в Россию было ввезено более 200 тысяч тонн цитрусовых и 123 тысяч тонн бананов. Тропические фрукты в РФ не растут, поэтому кроме импорта другого выхода нет.

Главный поставщик цитрусовых в Россию — Турция. Логистических проблем с этой страной пока нет и не предвидится, отмечает издание. Она расположена сравнительно недалеко от России, и участия недружественных государств в транспортных цепочках не требуется.

Что касается бананов, то они до сих пор завозились в основном из Эквадора. В этой южноамериканской стране начались забастовки из-за трудностей экспортирования в РФ. Фермеры требуют от правительства выкупить у них бананы, выращенные для продажи в России. В противном случае аграриям грозит невозможность рассчитаться по кредитам и банкротство.

Российские торговые сети в свою очередь информируют, что работают над новыми схемами поставок, и обещают, что бананы в магазинах будут.

Тем временем цены на эти фрукты растут. По данным Росстата, в марте бананы подорожали на 31,5%.

Яблоки

Несмотря на то, что яблоки не относятся к экзотике и произрастают на российской территории, они входят в топ-5 наиболее ввозимых в страну продуктов (список составило kp.ru на основании данных ФТС). В январе нынешнего года в Россию экспортировали почти 60 тысяч тонн яблок.

"Яблоневые сады у нас в большом количестве заложены, причем новые, современные. Но нужно время, чтобы деревья начали плодоносить. Поэтому наши сады пока ждут своего часа, заметный результат будет в течение пяти лет", — сказал директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

По его словам, с зарубежными поставками яблок проблем быть не должно. Если раньше такие фрукты ввозились преимущественно из Польши, то теперь их экспортирует в РФ куда больше стран, которые не относятся к недружественным.

Соя

Соевые бобы также относятся в товарам, которые закупаются с заграничных странах в большом объеме. В январе в РФ было ввезено почти 160 тысяч тонн этого продукта.

Как пояснил Тихонов, сою выращивают внутри страны (на Кубани, в Приморье и Приамурье), но не в тех количествах, которые необходимы.

"Не ищите подвоха в таких больших закупках — соя в основном нужна на корм скоту. Это прекрасная белковая добавка, она хорошо влияет на надои. Но ее легко заменить кукурузой", — отметил эксперт.

При этом кукуруза дешевле сои, и ее достаточно на внутреннем рынке, добавил он.

Рыба

С рыбой в России сложилась та же странная ситуация, что и с яблоками. Основной поставщик рыбной продукции в РФ — Фарерские острова (автономия, входящая в состав Дании). При этом российская рыба (причем тех же видов, которые импортируются с Фарер) идет на экспорт.

"Ту рыбу, что ловят российские рыбаки, они в основном сразу же с борта продают зарубежным закупщикам. Либо рыба продается с заходом в порт, но не наш. В наших портах слишком много бюрократии, которая отпугивает рыболовов", — пояснил Тихонов.

По его словам, российские власти работают над решением этой проблемы, но пока рыболовам по-прежнему выгоднее продавать рыбу в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.

Тем временем Фарерские острова, расположенные между Шотландией и Исландией, стали ограничивать поставки в РФ. Решением вопроса может стать ввоз продукции через третьи страны, пишет издание.

Кофе и чай

Кофе в нашей стране не растет, и с его поставками возникли проблемы. Так, итальянский производитель этого продукта Lavazza (которому, в частности принадлежит бренд Carte Noire) недавно объявил о приостановке деятельности в России — в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью ввоза товара.

Наиболее популярные виды растворимого кофе в России изготавливают из зеленого кофе, который поставляется из Бразилии. Транспортные компании, работающие на данном направлении, стали отказываться от перевозок.

Еще один ведущий поставщик — Вьетнам. В этом случае ситуация проще, поскольку товар можно завозить, к примеру, по железной дороге.