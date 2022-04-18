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1 час назад

В России создадут систему продовольственных оптовых рынков

Мир24

В России будет создана система продовольственных оптовых рынков, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами глава российского правительства Михаил Мишустин.

В России создадут систему продовольственных оптовых рынков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков, соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», – приводит слова премьер-министра России ТАСС.

По его словам, создание такого рода рынков необходимо для помощи российским сельхозпроизводителям. Они смогут сбывать свою продукцию потребителям в больших городах. Мишустин отметил, что это даст возможность обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих, ведь помимо оптовых продаж там создадут условия и для розничной торговли.

Он подчеркнул, что нужно подготовить изменения в законодательство и внести изменения в национальные стандарты. Организовать данную работу и взять реализацию изменений под личный контроль глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко совместно с Минпромторгом.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса заявил, что российский рынок полностью обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям. По его словам, низкие цены на продовольствие, по сравнению с мировым рынком, – это конкурентное преимущество страны.

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минпромторг,Правительство РФ,
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