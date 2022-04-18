В России создадут систему продовольственных оптовых рынков

В России будет создана система продовольственных оптовых рынков, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами глава российского правительства Михаил Мишустин.

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«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков, соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», – приводит слова премьер-министра России ТАСС.

По его словам, создание такого рода рынков необходимо для помощи российским сельхозпроизводителям. Они смогут сбывать свою продукцию потребителям в больших городах. Мишустин отметил, что это даст возможность обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих, ведь помимо оптовых продаж там создадут условия и для розничной торговли.

Он подчеркнул, что нужно подготовить изменения в законодательство и внести изменения в национальные стандарты. Организовать данную работу и взять реализацию изменений под личный контроль глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко совместно с Минпромторгом.