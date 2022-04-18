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1 час назад

Экономист оценил решение ЦБ разрешить россиянам покупку наличной валюты

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал решение Центробанка РФ разрешить банкам продавать наличную валюту гражданам.

ЦБ разрешил россиянам покупать наличную валюту в банках

Центральный банк принимал экстраординарные меры в экстраординарной ситуации, когда по отношению к нам сложилась жесткая санкционная политика. И чтобы с самого пресечь возможности возникновения ажиотажного спроса на рынке, ажиотажного поведения (при покупке валюты), которое могло привести к достаточно глубоким и серьезным негативным последствиям, ЦБ применил со своей стороны жесткие запретительные меры. Иначе в такой ситуации действовать невозможно. И ситуацию в известной мере удалось пресечь. Конечно, на несколько дней всплеск был достаточно острый, но именно на несколько дней, а затем ситуация стала нормализовываться. В данный момент она не только нормализовадась, но мы видим, что и на перспективу она имеет достаточно позитивные тенденции развития.

ЦБ как регулирующий орган по мере того, как уходит эта острая ситуация и исчезает необходимость в применении чрезвычайных мер, естественно, их демонтирует. Ситуация входит в нормальное русло. А в нормальном русле применяются те регулирующие нормы и правила, которые применяются в спокойной ситуации для нормальной жизни. Это и произошло.

Теперь, когда снят этот запрет, вполне возможен легкий всплеск (активности при покупке валюты). Есть определенная группа граждан, которая среагировала на запрет, воспринимая его не как временное явление, которая гипертрофированно принимает любую ситуацию. С ней сделать ничего невозможно. Но это незначительная группа граждан. Думаю, что их меньшинство. И даже их воздействие и слишком активное выступление на рынке вряд ли изменит ситуацию. Может быть, какое-то легкое оживление или повышение рынка будет. Но того, что это выльется в ажиотажные формы, что придется применять жесткие меры подавления, - я этого не предполагаю.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее Центральный банк возобновил возможность продавать наличную валюту россиянам. Граждане смогут приобретать ее в период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. При этом финансовые организации получили право на валютные операции только с теми средствами, которые поступили в их кассы начиная с 9 апреля текущего года.

9 марта регулятор ввел временный порядок операций с наличной валютой, подразумевающий ряд ограничений, на фоне высокой волатильности курса рубля. Так, гражданам с валютными счетами и вкладами гарантировали сохранность средств в валюте. Однако получить их в наличной форме можно в размере не более 10 тысяч долларов, объяснили в ЦБ.

Личный счет,Видео,Михаил Беляев,Банк России,
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