У россиян начались сложности с покупкой наличной валюты

В первый день возобновления продажи наличной валюты в коммерческих банках, 18 апреля, приобрести ее оказалось сложно, особенно по биржевому курсу, выяснил «Коммерсантъ». Во многих отделениях наличные просто отсутствовали, в других их предлагали только премиальным клиентам, а в небольших кредитных организациях курс на четверть превышал биржевой. По мнению журналистов, такая ситуация сложилась из-за дефицита наличной валюты после введения ограничений на ввоз банкнот в Россию, а также в связи с нежеланием граждан нести средства в долларах и евро в банки.

Корреспонденты газеты посетили ряд отделений крупных банков в разных районах Москвы — в офисах Сбербанка, ВТБ, «ФК Открытие», Росбанка, Альфа-банка, РСХБ, Совкомбанка, «Зенита», ЮниКредит Банка и других валюты не оказалось. Сотрудники некоторых из них пообещали, что валюта появится на следующей неделе или после 20 апреля, а где-то предлагали конвертировать в валюту деньги со счета. Журналисты также отметили, что табло с курсами валют в большинстве офисов были отключены или транслировали другую информацию.

В офисах Сбербанка сообщили, что на данный момент валюту могут купить только клиенты «СберПремьер». Небольшие банки и отдельные обменные пункты тем не менее все же предлагали к продаже наличные в объеме до 1 тысячи долларов, но доллар там стоил около 100 рублей, а евро — примерно 110 рублей. В то же время на Мосбирже 18 апреля сделки с долларом заключались по 78,7-81 рублю, с евро — по 81,4-86 рублей.

Собеседники «Ъ» объяснили отсутствие валюты в крупных банках требованием ЦБ — им разрешили продавать только объем валюты, приобретенный с 9 апреля. Банкам пришлось в автоматическом режиме выставить лимит на продажу долларов и евро по всем отделениям, «в противном случае банк тут же нарвется на предписание ЦБ».