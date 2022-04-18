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1 час назад

Стал известен размер заработной платы шаурмистов в Москве

Мослента

Стал известен размер заработной платы шаурмистов в Москве. Соответствующую информацию «Мослента» нашла на одном из сервисов по поиску работы.

На данный момент в столице требуется несколько десятков работников такого профиля. За смену шаурмистам предлагают от 1500 до 4500 рублей. Ставка в месяц — от 20 до 80 тысяч рублей.

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При этом работникам предлагаются самые разные графики — сутки через двое, сутки через трое, два-два, пятидневка, шестидневка и даже работа без выходных. Большинство соискателей готовы рассмотреть кандидатов с аналогичным опытом.

Ранее ресторанный критик назвал самые перспективные виды фастфуда в России. Одну из лидирующих позиций, по его мнению, заняла шаурма.

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