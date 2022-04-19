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2 часа назад

Россияне назвали размер желаемой достойной пенсии

Вечерняя Москваиещё 1

Среди жителей крупных российских городов увеличилось число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на средства, которые будет выплачивать государство. Это следует из данных опроса SuperJob, в нем приняли участие 32 тысячи респондентов из всех субъектов.

Россияне назвали размер желаемой достойной пенсии
Фото:  Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

В среднем 28 процентов россиян сказали, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на заработную плату, 24 процента рассчитывают только на пенсию, 14 процентов планируют жить на сбережения, 4 процента — на выплаты негосударственных пенсионных фондов, 7 процентов назвали иные источники дохода, например поступления от сдачи в аренду квартир, дивиденды и прочее.

Что касается уровня пенсии, то здесь ответы зависели не только от уровня дохода, но и от возраста. Например, молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тысячи рублей, россияне старше 45 лет — 45 тысяч рублей. В среднем же по стране респонденты назвали сумму в 43 тысячи рублей.

Достойной пенсией в Москве жители считают 48 тысяч рублей, питерцы назвали сумму в 47 тысяч рублей.

Городами, где больше всего рассчитывают жить на пенсию, оказались Киров (35 процентов) и Волгоград (32 процентов), меньше всего на нее рассчитывают в Екатеринбурге (16 процентов).

Наименьшие запросы в плане размера пенсии показали жители двух городов. В Ижевске желаемой достойной пенсией россияне назвали 39,4 тысячи рублей, а в Кирове — 39 тысячи рублей, передает РБК.

Финансовый эксперт Юлия Финогенова назвала неочевидные льготы, положенные пенсионерам. В частности, в некоторых случаях пожилые люди могут бесплатно поехать в другой город по личным нуждам, а также полностью обнулить налог на недвижимость или транспортное средство.

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