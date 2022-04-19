Россияне назвали размер желаемой достойной пенсии

Среди жителей крупных российских городов увеличилось число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на средства, которые будет выплачивать государство. Это следует из данных опроса SuperJob, в нем приняли участие 32 тысячи респондентов из всех субъектов.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

В среднем 28 процентов россиян сказали, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на заработную плату, 24 процента рассчитывают только на пенсию, 14 процентов планируют жить на сбережения, 4 процента — на выплаты негосударственных пенсионных фондов, 7 процентов назвали иные источники дохода, например поступления от сдачи в аренду квартир, дивиденды и прочее.

Что касается уровня пенсии, то здесь ответы зависели не только от уровня дохода, но и от возраста. Например, молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тысячи рублей, россияне старше 45 лет — 45 тысяч рублей. В среднем же по стране респонденты назвали сумму в 43 тысячи рублей.

Достойной пенсией в Москве жители считают 48 тысяч рублей, питерцы назвали сумму в 47 тысяч рублей.

Городами, где больше всего рассчитывают жить на пенсию, оказались Киров (35 процентов) и Волгоград (32 процентов), меньше всего на нее рассчитывают в Екатеринбурге (16 процентов).

Наименьшие запросы в плане размера пенсии показали жители двух городов. В Ижевске желаемой достойной пенсией россияне назвали 39,4 тысячи рублей, а в Кирове — 39 тысячи рублей, передает РБК.